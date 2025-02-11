Поліція Рахова затримала основного організатора раніше заблокованого каналу незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Днями співробітники Рахівського районного відділу поліції затримали двох жителів селища Великий Бичків, віком 17 та 18 років, які незаконно переправляли через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків. Зловмисники на мотоциклах транспортували клієнтів до прикордонної зони, звідки останні пішки втікали до Румунії. Тоді правоохоронці затримали їх під час чергового трансферу.

Продовживши розслідування цієї справи оперативникам кримінальної поліції вдалося вийти на основного організатора цієї схеми – 35-річного жителя міста Рахів. Саме він залучив до виконання раніше затриманих фігурантів, серед яких один неповнолітній, займався пошуком клієнтів та розподілом зароблених злочинним шляхом коштів. Послуги було оцінено в 11 тисяч доларів з однієї особи.

Затримання організатора поліцейські провели під час його зустрічі з клієнтом із Івано-Франківщини. Було встановлено, що до прикордоння із сусідньої області клієнта доправив сам фігурант на власному авто. Для того, щоб уникнути перевірок на блокпості, який встановлено на в’їзді до регіону, зловмисник надав втікачеві детальний маршрут обходу через лісову місцевість.

Відповідно до статті 208 КПК України, організатора помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Рахівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття поліцейські здійснювали у співпраці зі співробітниками Мукачівського прикордонного загону та СБУ.

Поліція Закарпатської області