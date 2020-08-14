Полиция разыскивает психически нездорового мужчину, подозреваемого в убийстве матери (фото)

В Харькове правоохранители опубликовали фотографию и приметы 49-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве матери.

Информацию о розыске фигуранта NewsRoom подтвердили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Тело женщины 1946 года рождения обнаружили на улице Гарибальди еще в начале августа. Эксперты обнаружили на трупе многочисленные ножевые ранения. В убийстве харьковчанки подозревают ее сына. Приметы Сергея Шевеля: на вид около 50 лет, рост 175-180 сантиметров, плотное телосложение, вес около 90 килограммов. По данным силовиков, он может находиться в районе ТРК «Украины», а также улиц Светлой и Валентиновской. Предполагаемый злоумышленник страдает шизофренией. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, обратиться к ним по телефонам +38 (093) 316-58-67, +38 (097) 679-49-30 или любым удобным способом.