Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську

Вчора, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію, на якій чоловік на вулиці демонструє прапор зі свастикою.

Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва