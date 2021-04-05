Поліція розпочала розслідування стосовно погроз журналісту Юрію Бутусову

Наразі потерпілого допитано, в кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії для встановлення та перевірки усіх обставин скоєння вказаного злочину.

Інформацію про конфлікт оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі журналіст, головний редактор одного із інформаційних Інтернет-порталів Юрій Бутусов. Він заявив, що після завершення програми на одному із телеканалів у його гримерку зайшли громадяни, один із яких почав погрожувати фізичною розправою.

Оприлюднений допис того ж дня виявили працівники поліції під час моніторингу мережі Інтернет. Слідчі поліції прийняли в журналіста заяву про скоєння правопорушення, а інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України, це – погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.

Передбачене покарання за вчинене кримінальне правопорушення – від виправних робіт і до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють і перевіряють обставини події та осіб, ймовірно, причетних до вказаного злочину.

Національна поліція