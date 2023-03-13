Поліція розшукала п’яного водія, який смертельно травмував пішохода та втік з місця події

12 березня працівники Тульчинського районного відділу поліції та слідчі слідчого управління затримали 30-річного водія автомобіля «ВАЗ», причетного до автопригоди, внаслідок якої загинув 24-річний пішохід.

Дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері на в’їзді у село Суворовське Тульчинської громади. На місці події поліцейські знайшли уламки автомобіля, причетного до смерті 24-річного місцевого жителя.

Встановивши марку розшукуваного легковика, правоохоронці почали перевіряти власників таких транспортних засобів на території обслуговування. Згодом, водія причетного до наїзду, поліцейські розшукали у цьому ж селі. Він переховувався у будинку родичів. Затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю у його крові становив 1.75 проміле.

Свій автомобіль зловмисник заховав за 5 кілометрів від місця ДТП у тому ж селі, поблизу одного із місцевих адміністративних приміщень.

Автомобіль правопорушника поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Остаточна правова кваліфікація події буде надання після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області