Поліція розшукала раніше судиму зловмисницю, яка викрала понад ₴12000 з помешкання жительки Гайсинського району

20 жовтня працівники Відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції встановили та розшукали 29-річну правопорушницю, причетну до крадіжки грошей. Слідчі розпочали досудове розслідування.

До поліції з повідомленням про злочин звернулася 31-річна мешканка смт Чечельник. Жінка розповіла, що відсутність грошей, які зберігались на кухонній шафі, вона виявила 19 жовтня.

За словами начальника Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадима Революка, в ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Нею виявилася 29–річна раніше судима за майнові злочини місцева жителька. Як з’ясувалось, зловмисниця напередодні гостювала у потерпілої. Скористашись відсутністю у кімнаті власниці квартири, правопорушниця викрала її гроші.

У вчиненому зловмисниця зізналася та повідомила, що частину грошей вона витратила на власні потреби.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області