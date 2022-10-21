Поліція розшукала раніше судиму зловмисницю, яка викрала понад ₴12000 з помешкання жительки Гайсинського району
20 жовтня працівники Відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції встановили та розшукали 29-річну правопорушницю, причетну до крадіжки грошей. Слідчі розпочали досудове розслідування.
До поліції з повідомленням про злочин звернулася 31-річна мешканка смт Чечельник. Жінка розповіла, що відсутність грошей, які зберігались на кухонній шафі, вона виявила 19 жовтня.
За словами начальника Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадима Революка, в ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Нею виявилася 29–річна раніше судима за майнові злочини місцева жителька. Як з’ясувалось, зловмисниця напередодні гостювала у потерпілої. Скористашись відсутністю у кімнаті власниці квартири, правопорушниця викрала її гроші.
У вчиненому зловмисниця зізналася та повідомила, що частину грошей вона витратила на власні потреби.
За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу. Розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Вінницької області
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