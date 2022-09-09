Поліція розшукала рівнянина, який погрожував журналістці

За принципової позиції прокурорів Рівненської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 30-річному рівнянину за фактом погрози насильством щодо журналіста, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що чоловік, який перебував під домашнім арештом по справі за фактом збуту наркотиків, в серпні 2018 року потрапив у ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Коли на місце події приїхала журналістка місцевої телерадіокомпанії – підозрюваний, коментуючи ДТП, висловив погрози насильством та смертю жінці та її родині.

Пізніше чоловік був оголошений у розшук, оскільки його місцезнаходження не було встановлено. Проте, 07.09.2022 рівнянина затримали і вже наступного дня слідчим суддею йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури