Поліція розшукала вінничан, які у міському парку попри заборону запускали феєрверки

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18 жовтня поліцейські Вінниччини встановили та доставили до підрозділу поліції вінничан, які напередодні ввечері у парку «Хімік» запускали піротехніку. Проводиться розслідування.

17 жовтня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення, що невідомі особи запускають салюти.

поліція розшукала чоловіків, які у міському парку запускали феєрверки

Як розповів керівник Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Андрій Бойцун, поліцейські переглянули відео з камер спостереження та ідентифікували осіб, причетних до правопорушення. Ними виявились вінничани віком 25 та 35 років.

поліція розшукала чоловіків, які у міському парку запускали феєрверки

Чоловіків доставили до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події.

Розслідування, розпочатого кримінального провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), проводиться під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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