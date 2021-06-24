Поліція розшукала водія, який переїхав лежачого на дорозі чоловіка та з місця події втік

Поліцейські встановили місцезнаходження іномарки та водія, який вночі 22 червня у Гайсинському районі переїхав лежачого на дорозі жителя села Петрашівка. З місця аварії нетверезий водій втік. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

22 червня близько 5.00 год. на дорозі в селі Петрашівка Соболівської територіальної громади місцеві мешканці на дорозі виявили мертвим свого 45-річного односельця. Про це вони відразу повідомили поліцію.

Оглянувши місце події, слідчі та криміналісти встановили, що чоловік міг загинути у результаті наїзду на нього автомобіля. Про це свідчили докази, зібрані на місці події. Підозри поліцейських підтвердились після проведення судово-медичної експертизи, за висновком якої потерпілий помер в результаті внутрішньої кровотечі, спричиненої наїздом автомобіля.

Опитавши місцевих мешканців, поліцейські встановили, що потерпілий відпочивав у кафе неподалік від місця події і близько першої години ночі пішов в напрямку дому.

Також поліцейські встановили автомобілі, які у нічний час могли проїжджати цією сільською дорогою. З’ясувалось, що до наїзду на потерпілого причетний житель сусіднього села, який також відпочивав у цьому кафе, після чого сів у свій автомобіль Volkswagen Vento та поїхав.

Коли близько півдня до 34-річного підозрюваного, жителя сусіднього села, прийшли поліцейські, він нетверезий спав. Його автомобіль зі слідами, характерними для ДТП, стояв запаркованим біля будинку.



За попередньою інформацією слідства, потерпілий, який повертався з кафе, заснув на дорозі, де його переїхав нетверезий водій легковика.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області