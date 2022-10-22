Поліція розшукує 31-річну жінку за підозрою у пограбуванні у місті Дніпро (фото)

У лютому 2022 року жінка скоїла злочин та стала переховуватися від органів досудового розслідування.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Усім, кому що-небудь відомо про місце перебування жінки, прохання зателефонувати до відділення поліції за телефонами (098) 600 21 56, 095-878-84-96 або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами ДРУП