Поліція розшукує 37-річного волинянина, який ухиляється від відбування покарання за скоєння ДТП (фото)

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Бачинського Дмитра Васильовича, 04 лютого 1984 року народження, мешканця Нововолинська.

Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, просимо негайно повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована.

Сектор комунікації поліції Волинської області