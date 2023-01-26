поліція розшукує аферистів, які ошукали прикарпатку на 85 тисяч гривень

Схема шахрайства, за якими видурили гроші у громадянки, не нова: захист банківської картки від несанкціонованої спроби зняття коштів та шахрайства.

Однією із жертв аферистів минулої доби стала 53-річна мешканка Долини. Зателефонувавши до неї, зловмисниця представилась працівником служби безпеки банку. Шахрайка під час розмови переконала жінку, що зафіксована несанкціонована спроба зняття коштів з її рахунку. Та під приводом збереження грошей, переконала потерпілу переказати кошти з поточного на невідомий рахунок.

Потерпіла виконала вказівки аферистки, та власноруч кількома платежами переказала через термінал 85 тисяч гривень.

Щоб не стати жертвами шахраїв, правоохоронці нагадують:

– здійснюючи купівельні операції за допомогою мережі інтернет, ніколи не робіть повну передоплату товару;

– не розголошуйте дані доступу до своїх банківських карток, навіть якщо особа, яка телефонує, представляється працівником банку;

– якщо ціна товару, який ви купуєте, суттєво нижча середньої ціни на аналогічний виріб на ринку, це має стати сигналом для вас про те, що, можливо, ви натрапили на шахрая;

– якщо продаєте щось через інтернет — ніколи не зазначайте в оголошенні ваш номер телефону (той, який прив’язаний до банківської картки);

– якщо потрапили в «пастку» шахрая, негайно телефонуйте на лінію 102.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини