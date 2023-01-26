Поліція розшукує аферистів, які ошукали прикарпатку на 85 тисяч гривень

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Схема шахрайства, за якими видурили гроші у громадянки,  не нова: захист банківської картки від несанкціонованої спроби зняття коштів та шахрайства.

Однією із жертв аферистів минулої доби стала 53-річна мешканка Долини. Зателефонувавши до неї, зловмисниця представилась працівником служби безпеки банку. Шахрайка під час розмови переконала жінку, що зафіксована несанкціонована спроба зняття коштів з її рахунку. Та під приводом збереження грошей, переконала потерпілу  переказати  кошти  з поточного на невідомий рахунок.

поліція розшукує аферистів, які ошукали прикарпатку на 85 тисяч гривень

Потерпіла виконала вказівки аферистки, та власноруч кількома платежами переказала  через термінал 85 тисяч гривень.

Щоб не стати жертвами шахраїв, правоохоронці нагадують:

– здійснюючи купівельні операції за допомогою мережі інтернет, ніколи не робіть повну передоплату товару;
– не розголошуйте дані доступу до своїх банківських карток, навіть якщо особа, яка телефонує, представляється працівником банку;
– якщо ціна товару, який ви купуєте, суттєво нижча середньої ціни на аналогічний виріб на ринку, це має стати сигналом для вас про те, що, можливо, ви натрапили на шахрая;
– якщо продаєте щось через інтернет — ніколи не зазначайте в оголошенні ваш номер телефону (той, який прив’язаний до банківської картки);
– якщо потрапили в «пастку» шахрая, негайно телефонуйте на лінію 102.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

 

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