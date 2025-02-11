Поліція розшукує чоловіка, ймовірно причетного до скоєння особливо тяжкого злочину (фото)
Працівники Полтавського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Карлова Сергія Антоновича, 04.06.1972 року народження, який може бути причетним до скоєння тяжкого злочину на території Полтавського району.
Прикмети розшукуваного: зріст близько 170-175 см, на вигляд 50-55 років, худорлявої статури, має бороду на обличчі.
Може бути одягнутий у темно-синю куртку з капюшоном, штани темного кольору, кросівки з білою підошвою.
Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо повідомити її за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71, 102 чи іншим зручним для вас способом.
Відділ комунікації поліції Полтавської області
(За інформацією Полтавського райуправління поліції)