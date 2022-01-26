Поліція розшукує чоловіка, який переховується від слідства (фото)

Відділенням поліції №5 Житомирського районного управління встановлюється місце знаходження Антона Сергійовича Іосипенка, 24.10.1996 року народження, жителя с. Турчинівки Чуднівської громади. Чоловік є підозрюваним у спричиненні тілесних ушкоджень іншій особі.

За наявною інформацією, він переховується від правоохоронців, сподіваючись таким чином уникнути покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

Відтак поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти у встановленні місця перебування Антона Іосипенка.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження розшукуваного, повідомте за телефонами: 102 або (04139) 2-10-02 чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області