Поліція розшукує «інвестконсультантів», які видурили в чоловіка чималу суму грошей

Ввівши в оману та скориставшись довірою, зловмисники шахрайським способом заволоділи коштами мешканця Сум на загальну суму близько 17 000 гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Днями до поліції звернувся чоловік та повідомив, що став жертвою шахрайства. Потерпілий розповів, що на одній із соціальних платформ побачив рекламу про інвестування коштів через посередника. Суть такого «інвестування» полягає в тому, що особа вкладає, наприклад, дві тисячі гривень, а через деякий час посередник повертає в чотири рази більше. Сумчанина така реклама зацікавила, тож він розпочав вкладати кошти одразу з тисячі гривень. Через деякий час йому написав посередник та попрохав номер картки, щоб повернути «зароблені» гроші в сумі 4500 гривень. Пізніше потерпілому написали, що картка цього банку не обслуговується, тому потрібно оформити іншу, за яку необхідно доплатити ще 2000 гривень.

Через декілька днів потерпілий звертається до посередника, щоб з’ясувати, коли саме йому повернуть кошти. Останній повідомив, що необхідно доплатити ще 2000 гривень, адже потрібно провести верифікацію картки. Шахрай, задля довіри жертви, показав, як підтверджуючий факт, переписку з технічною підтримкою. Згодом потерпілому написали, що потрібно знову доплатити за комісію переказу.

Після того як потерпілий виконав усі вказівки, зловмисники перестали виходити на зв’язок та взагалі його номер заблокували.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Правоохоронці проводять всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення зловмисників.

Правоохоронці наголошують! Легких грошей не буває, не довіряйте незнайомцям та не ставайте учасниками їхніх видуманих схем по заробітку. Перевіряйте інформацію, яка надходить від таких осіб. Шахраї навмисно входять у вашу довіру, використовуючи різні прийоми маніпуляцій та психологічних технік.

Відділ комунікації поліції Сумської області