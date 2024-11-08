Поліція розшукує неповнолітнього, який може бути причетним до вчинення злочину (фото)
Відділенням поліції №2 Гайсинського районного управління поліції встановлюється місцеперебування 15-річного жителя Гайсинського району Максима Маціона, який може бути причетним до вчинення злочину.
Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місцеперебування розшукуваного хлопця, можуть повідомити до поліції за телефонами: +38 068 169 77 40 або 102.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet