Поліція розшукує неповнолітнього, який може бути причетним до вчинення злочину (фото)

Відділенням поліції №2 Гайсинського районного управління поліції встановлюється місцеперебування 15-річного жителя Гайсинського району Максима Маціона, який може бути причетним до вчинення злочину.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місцеперебування розшукуваного хлопця, можуть повідомити до поліції за телефонами: +38 068 169 77 40 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області