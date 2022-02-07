Поліція розшукує обвинуваченого у крадіжці рівнянина (фото)

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Смірнов Володимир Володимирович, 1990 р.н., уродженець та житель Рівного обвинувачується у скоєнні крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та переховується від органів суду.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування обвинуваченого, просимо повідомити до поліції за номером телефону 0680675568 або на спецілінію102.

Смірнов Володимир Володимирович, 1990 р.н., уродженець та житель Рівного

Відділ комунікації поліції Рівненської поліції

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