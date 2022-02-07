Поліція розшукує обвинуваченого у крадіжці рівнянина (фото)

Смірнов Володимир Володимирович, 1990 р.н., уродженець та житель Рівного обвинувачується у скоєнні крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та переховується від органів суду.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування обвинуваченого, просимо повідомити до поліції за номером телефону 0680675568 або на спецілінію102.

Відділ комунікації поліції Рівненської поліції