Поліція розшукує підозрюваного у скоєнні майнового злочину, який втік від конвою (фото)

Поліція проводить заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного у скоєнні майнового злочину Сергія Дьордя. Чоловік є фігурантом крадіжки, що трапилася в смт Великий Березний 10 серпня.

Слідством встановлено, що 20-річний проник до приватного будинку потерпілої та викрав її мобільний телефон. За фактом злочину у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Враховуючи наведені слідством докази, суд ухвалив застосувати проти підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, однак під час конвоювання зловмисник зник у невідомому напрямку.

Правоохоронці звертаються до усіх, кому може бути відоме місце перебування чоловіка з проханням повідомити про це до найближчого відділку поліції, або за телефоном «102».

У той же час, наголошуємо, що розповсюджувана у соцмережах інформація про наявність у розшукуваного зброї, не відповідає дійсності, а тому просимо громадян не поширювати неправдивих відомостей.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області