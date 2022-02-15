Поліція розшукує підозрюваного у вчиненні наркозлочину (фото)

Співробітники Сумського районного управління поліції розшукують за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України Григоренка Едуарда Анатолійовича, уродженця та мешканця міста Суми.

Прикмети розшукуваного: на вигляд близько 25-30 років, зріст 170-175 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся коротке, русяве, брови густі.

Шановні громадяни, якщо вам відоме місцезнаходження вказаного громадянина, прохання повідомити про це до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 21, або за телефонами: 667-205, 095-189-06-52, 099-418-96-01 або на спецлінію «102».

Анонімність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Сумської області