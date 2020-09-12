Поліція розшукує підозрюваного у замаху на вбивство двох пенсіонерок у Вінниці (фото)

Управлінням карного розшуку встановлюється особа чоловіка, який у травні цього року в Вінниці вчинив особливо тяжкий злочин.

17 травня зловмисник через вікно проник до приватного будинку двох вінничанок, віком 70 та 68 років, та кухонним ножем завдав їм тілесних ушкоджень.

Прикмети розшукуваного: 30-40 років, зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, обличчя худе, на вилицях западини, чорне коротке волосся. Під час вчинення злочину був одягнений в куртку темного та зеленого кольору, темні джинси, світло-сірі кросівки з темними вставками, сірий рюкзак з вставками, палить цигарки.

Якщо вам відома інформація про місцеперебування розшукуваного чоловіка, просимо повідомити за телефонами: (096) 069 99 51 (063) 880 01 46 або 102.

Анонімність гарантовано!

Відділ комунікації поліції Вінницької область