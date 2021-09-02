Поліція розшукує шахрая, який зняв з банківського рахунку жінки більше 17 000 гривень

Назвавшись співробітником банку, зловмисник увійшов у довіру до 48-річної жінки та збагатився за її рахунок. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та ведуть пошуки афериста.

По допомогу до працівників відділення поліції №1 (м. Глухів) звернулася мешканка села Білокопитове. Вона розповіла, що вдень їй зателефонував невідомий та, представившись співробітником банку, повідомив, що стався технічний збій, у результаті якого її банківська картка може бути заблокованою. Для усунути проблеми чоловік попросив продиктувати цифри, які будуть надходити їй у смс-повідомленнях.

Довірлива жінка чітко виконала всі вказівки невідомого співрозмовника. А закінчивши розмову, виявила зникнення 17 500 з банківської картки.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре радять громадян не довіряти незнайомим співрозмовникам, ким би вони не називались. Обов’язково перевіряйте отриману інформацію. Будьте пильними та обережними! Не дайте жодного шансу аферистам збагатитися за Ваш рахунок!

Відділ комунікації поліції Сумської області