поліція розшукує свідків замаху на життя чоловіка у новомосковському районі

Під час відпочинку чоловік отримав вогнепальне поранення.

Злочин стався 5 липня близько 13.00 біля озера між селами Попасне та Надеждівка Новомосковського району. Поліцейські встановили, що 38-річний потерпілий разом з трьома знайомими на автомобілі «УАЗ» приїхали до водойми на відпочинок. В цей час невідома особа здійснила постріл з невстановленої зброї в його бік. Пораненого госпіталізували до лікарні.

Відомості за даним фактом внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Поліцейські вживають всі необхідні заходи для з’ясування обставин події та затримання підозрюваного.

Поліція звертається до можливих свідків та очевидців вказаного злочину: якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановили особу зловмисника та притягнути його до відповідальності, зверніться до Новомосковського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції