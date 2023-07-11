Поліція розшукує свідків замаху на життя чоловіка у Новомосковському районі

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Під час відпочинку чоловік отримав вогнепальне поранення.

Злочин стався 5 липня  близько 13.00 біля озера  між  селами Попасне  та Надеждівка Новомосковського району. Поліцейські встановили, що 38-річний потерпілий разом з трьома знайомими  на автомобілі «УАЗ» приїхали до водойми на відпочинок. В цей час невідома особа  здійснила постріл з невстановленої зброї в його бік. Пораненого госпіталізували до лікарні.

поліція розшукує свідків замаху на життя чоловіка у новомосковському районі

Відомості за даним фактом  внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Поліцейські вживають всі необхідні заходи для з’ясування обставин події та затримання підозрюваного.

Поліція  звертається до можливих свідків та очевидців вказаного злочину: якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановили особу зловмисника та  притягнути його  до відповідальності, зверніться до  Новомосковського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції

 

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