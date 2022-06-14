Поліція розшукує уродженця РФ за посягання на територіальну цілісність України та створення злочинної організації (фото)

Фігуранти вчиняли вбивства на замовлення, викрадення людей, вимагання грошей, займалися збутом наркотиків і контрабандою зброї.

Наразі організатору підписано підозру та оголошено в розшук.

У ході досудового розслідування слідчі Нацполіції встановили, що Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження, за попередньою змовою з групою осіб створив злочинну організацію з міжрегіональними зв’язками, яка «діяла» на території міста Одеса та області.

Члени організації вчиняли вбивства на замовлення, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків.

Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.

Водночас поліцейські з’ясували, що фігурант співпрацював із російськими окупантами і вчиняв дії для зміни меж території України.

Підозрюваному повідомлено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Його оголошено в розшук. Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо ви маєте інформацію щодо місця перебування Мусаєва Халіда Абдулваха, просимо повідомити на спецлінію 102.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління Нацполіції)