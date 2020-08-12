Поліція розшукує водія автомобіля, який скоїв ДТП та зник з місця аварії (фото)

9 серпня, близько 2-ї години ночі, на автодорозі «Фастів-Митниця», поблизу повороту на село Оленівка, сталась дорожньо-транспортна пригода.

Водій автомобіля Volkswagen (PKN02174 Pl) допустив зіткнення з мотоциклом.

Внаслідок ДТП, водія та пасажира мототранспорту доставлено до лікарні з тяжкими травмами.

Шановні громадяни, якщо ви знаєте водія даної автівки та/або його поточне місцеперебування — повідомляйте до поліції за номером «102». Анонімність гарантується.

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