Поліція розшукує водія Славути, який у Миколаєві залишив місце смертельної ДТП після наїзду на 11-річну дівчинку

17 вересня близько 19:20 біля будинку № 20 по вул. Степовій невідомий водій автомобіля «Славута» світло-зеленого кольору здійснив наїзд на 11-річну дівчинку-пішохода, що перетинала проїзну частину по нерегульованому пішоходному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла по дорозі в лікарню.

Зараз правоохоронці встановлюють особу водія та розшукують транспортний засіб, на якому було вчинено ДТП.

Подію слідчі кваліфікували за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами 0 (93) 483 63 79, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області