Поліція розшукує водія, який в Гайсині смертельно травмував велосипедиста та втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 травня в м. Гайсин на вулиці Заводській близько 23 години. Від отриманих травм 51-річний місцевий житель помер на місці події.

Наразі оперативники і слідчі проводять всі необхідні процесуальні та розшукові дії, для встановлення особи водія, який причетний до автопригоди.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Звертаємось до громадян, які володіють будь-якою інформацією про подію, що допоможе встановити автомобіль причетний до злочину повідомити до поліції за телефонами: 102, 0432 59 40 22 або 067 443 4005.

Відділ комунікації поліції Вінницької області