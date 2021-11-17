Поліція розшукує жителя Донеччини, підозрюваного у вчиненні шахрайства (фото)

Управління карного розшуку обласного главку поліції встановлює місцеперебування 30-річного жителя Донецької області Валерія Загороднього, який підозрюється у вчиненні шахрайства.

Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: (0432) 59-43-88, 59-40-22, 098 475 44 43 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області