Поліція розшукує зловмисниць, які під приводом обміну грошей привласнили ₴130 тисяч

Представившись соціальними працівницями, шахрайки заволоділи заощадженнями літнього подружжя. Під приводом грошової реформи зловмисниці «обміняли» 130 тисяч гривень пенсіонерів на папірці.

До поліції звернулась 83-річна жителька села Вінницькі Хутори з повідомленням про те, що стала жертвою обману двох жінок. До неї на подвір’я прийшли незнайомки та розповіли, що в рамках грошової реформи необхідно обміняти грошові купюри, які вилучаються з обігу, на нові.

«Соцпрацівниці» говорили впевнено та переконливо, до того ж пообіцяли подружжю по 500 гривень державної допомоги. Коли літня жінка віддала їм усі свої заощадження, зловмисниці передали їй заклеєний конверт начебто з еквівалентною сумою новими купюрами та пішли з дому.

За годину пенсіонерка розпакувала конверт та виявила замість грошей папірці. Наразі поліція встановлює зловмисниць віком 25-30 років, причетних до цього злочину. «Соцпрацівницям» загрожує до трьох років позбавлення волі. // Вартові еспресо