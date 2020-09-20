Поліція розслідуватиме напад на сценариста «Телебачення Торонто» як нанесення легких тілесних ушкоджень

Поліція розслідуватиме напад праворадикалів на сценариста “Телебачення Торонто” Єгора Шатайла через жарт про “традиційну сім’ю” за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України “Умисне легке тілесне ушкодження”.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомила юридична компанія “Міллер”, зазначає zmina.info.

У повідомленні йдеться, що раніше адвокати компанії в інтересах Шатайла подали заяву про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 ККУ “Хуліганство” .

Утім, правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 125, санкції якої передбачають штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, що 14 вересня на сценариста та співведучого “Телебачення Торонто” Єгора Шатайла напали кілька десятків людей, ймовірно прихильників праворадикальної організації “Традиція і порядок”, через жарт про “традиційну українську сім’ю”. Хлопця повалили на землю та забризкали сльозогінним газом.