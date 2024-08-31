Поліція розслідує ДТП із загибеллю пасажирки легковика в Радомишльській громаді (фото)

Автотроща сталася 30 серпня на 84 км автодороги Київ – Чоп, неподалік с. Кочерева. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського райуправління.

Попередньо, близько 13:30 автомобіль «ГАЗ», під керуванням 82-річного киянина, зіткнувся з мікроавтобусом «Renault Master», за кермом якого перебував 35-річний італієць.

На жаль, від травм, отриманих унаслідок ДТП, пасажирка легковика, 83-річна жителька м. Києва, загинула на місці події. Водія автомобіля «ГАЗ» із тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

Нині всі обставини ДТП встановлюють слідчі відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського райуправління у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Водночас поліцейські закликають водіїв суворо дотримуватися Правил дорожнього руху. Пам’ятайте про важливість безпечної швидкості та дистанції, у разі проїзду перехресть не забувайте переконатися, що це буде безпечно для вас та інших учасників руху. Будьте відповідальними!

Житомирське районне управління поліції