Поліція розслідує ДТП з двома загиблими у Тетерівській громаді

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серпня близько 13:40 на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Перлявки.

Попередньо встановлено, що 34-річний водій автомобіля «Opel Іnsignum», рухаючись в напрямку с. Денишів, втратив контроль над керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті відбулося зіткнення з автомобілем «ВАЗ 217130» під керуванням 77-річного житомирянина.

Унаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ» та його пасажир, 66-річний житомирянин, від отриманих травм загинули на місці події.

Пасажири автомобіля «Opel», 34-річна жителька обласного центру та її 5-річний син, отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з’ясування всіх причин та обставин події.

Поліція наголошує на необхідності суворого дотримання Правил дорожнього руху та швидкісних режимів, щоб своєчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Шановні водії, дбайте про належний технічний стан вашого автотранспорту. Дітей перевозьте лише в автокріслах або інших спеціальних засобах, що дозволяють їх убезпечити у разі дорожніх інцидентів. Ваша відповідальність на дорозі – запорука безпеки для вас і інших учасників дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області