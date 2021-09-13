Поліція розслідує крадіжку заощаджень з банківської картки овручанина

Спільне застілля двох односельчан з Овруччини закінчилось для одного з чоловіків втратою картки та грошей з неї. Легковажністю господаря обійстя скористався його гість. З’ясування обставин триває у рамках кримінального провадження.

До відділу №1 (м.Овруч) Коростенського районного управління поліції звернувся 50-річний житель місцевої громади та повідомив, що з його карткового рахунку знято 18 тисяч гривень.

Розбираючись в обставинах, поліцейські з’ясували що нещодавно заявник у своєму будинку приймав на гостинах односельчанина. Під час спільного чаркування господар довірив йому свою картку, аби той розрахувався нею у магазині за товар, вказавши при цьому пін-код.

Як виявилось у ході перевірки 33-річний гість не тільки виконав прохання товариша, але й потім нишком привласнив його банківську картку. Згодом з неї він зняв решту заощаджень. Свою вину чоловік визнав.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом, громадськими або виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням волі строком до 5 років.

Коростенське районне управління поліції