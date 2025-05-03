Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітньої на Черкащині

Кримінальне провадження розпочате за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України – побої і мордування. Всі особи встановлені. Проводяться слідчі дії з учасниками інциденту.

Встановлено, що подія мала місце у березні минулого року в місті Монастирище Уманського району.

Двоє місцевих жительок, 18 та 17 років, покликали на зустріч 16-річну знайому та між дівчатами розпочався конфлікт з бійкою. Також з ними був ще один учасник інциденту, який фільмував все на відео.

Повернувшись додому неповнолітня розповіла про все батькам, та вони вирішили не звертатися до поліції.

Днями під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, де дівчата бʼють неповнолітню. Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту. Серед них: 17-річна потерпіла та двоє дівчат, віком 19 та 18 років, які завдавали ударів. Крім того, встановлено 17-річного хлопця, котрий знімав відео знущань з потерпілої на телефон.

За вказаним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури, розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України та проводять слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області