Поліція розслідує обставини конфлікту цивільного та військовослужбовця ТЦК в Чернігові

Сьогодні вдень до поліції надійшла інформація про те, що під час перевірки документів на вулиці в Чернігові стався конфлікт між цивільним чоловіком та військовослужбовцем ТЦК, в ході якого чоловік автомобілем скоїв наїзд на ногу військовослужбовця.

За цим фактом слідчі Чернігівського райуправління поліції розслідують провадження за статтею 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи).

Нині триває розслідування обставин інциденту.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області