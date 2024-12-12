Поліція розслідує обставини смертельної ДТП в Ніжинському районі (фото)

Сьогодні об 11:13 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ніжинському районі на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції та рятувальники ДСНС.

Поліцейські встановили, що 26-річний водій автомобіля «Мазда», рухаючись автодорогою Кіпті-Глухів-Бачівськ у напрямку міста Батурин, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з вантажівкою, яка рухалась в попутному напрямку.

В результаті автопригоди 24-річна пасажирка легковика від отриманих травм загинула на місці події. Водії обох транспортних засобів зазнали травм, їм на місці надано медичну допомогу.

Слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події прохання звернутися на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернігівської області