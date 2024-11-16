Поліція розслідує обставини смертельної ДТП з трьома авто в Чернігівському районі (фото)

15 листопада о 16:30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Хмільниця Новобілоуської громади Чернігівського району.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.

Поліцейські встановили, що легковий автомобіль BMW під керуванням 23-річного мешканця одного з сіл Ріпкинської громади, рухаючись автодорогою зі сторони Чернігова в напрямку с. Ріпки, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ під керуванням 66-річного чернігівця, який рухався в попутному напрямку. В результаті зіткнення автомобіль ВАЗ відкинуло на узбіччя, де він здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, який стояв припаркований на дорозі.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці. Водій BMW тверезий, транспортний засіб вилучено.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За цим фактом слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Поліція звертається до свідків ДТП – якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області