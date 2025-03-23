Поліція розслідує обставини жорстокого поводження з твариною в Ніжині

Вчора у ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що невідомі поранили кота в Ніжині, ймовірно, з вогнепальної зброї.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Наразі поліцейські проводять низку слідчих дій, щоб встановити осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною.

Поліцейські встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту.

Досудове розслідування триває.

Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події – негайно телефонуйте 102!

Відділ комунікації поліції Чернігівської області