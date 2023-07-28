Поліція Шостки розшукує шахраїв, які поцупили у місцевої жительки більше 200 000 гривень

Потерпілій зателефонували з невідомого номеру та представилися працівниками банку. Розгублена жінка повідомила свої конфіденційні дані, а після чого виявила, що з її рахунків зникли більше двохсот тисяч гривень. За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження.

До Шосткинського районного управління поліції звернулася жінка, яка стала жертвою шахраїв. Заявниця пояснила, що їй зателефонували нібито з банку та повідомили, що карткою заявниці хтось хоче розрахуватися і Інтернет-магазині. На що жінка відповіла, що ніяких товарів вона не замовляла.

Після декількох хвилин розмови потерпіла вже була запевнена невідомою особою, що та є точно представником банку, і повідомила номер своєї банківської картки та пароль для входу в Інтернет-банкінг. Після чого заявниця виявила, що з її рахунків зникли гроші.

Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні заходи, аби встановити зловмисників. Досудове розслідування триває.

Поліція звертається до громадян: будьте обережними аби не стати жертвами шахраїв. Не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте свої конфіденційні дані на неофіційних сайтах та сервісах, не повідомляйте особисту інформацію по телефону, а всі фінансові операції проводьте виключно в банківській установі.

Відділ комунікації поліції Сумської області