Поліція Слов’янська завершила досудове розслідування відносно групи викрадачів людини

Слідством встановлено, що за звільнення потерпілого зловмисники вимагали п’ять тисяч доларів. Учасників злочину було викрито в ході оперативної комбінації з передачі викупу у Святогірську. Тепер вони постануть перед судом.

Нагадаємо, 24 листопада близько 20:30 до поліції Лимана надійшло повідомлення від 21-річної жительки селища Олександрівка про те, що невідомі викрали її чоловіка та вимагають гроші. Останній раз вона його бачила вранці, коли він збирався поїхати на автомобілі у Слов’янськ.

Для розкриття злочину було залучено всі служби і сили поліції, які працювали одразу за кількома напрямами: вели пошуки потерпілого, опитували можливих свідків, відпрацьовували коло підозрюваних, чергували на в’їздах та виїздах з міста.

Вже за декілька годин оперативники Лимана встановили особи зловмисників. Усі четверо фігурантів — мешканці Краматорська віком від 19 до 43 років, серед них – одна жінка.

Весь цей час викрадачі утримували потерпілого в автомобілі.

Слідчими відділу поліції Слов’янська завершено досудове розслідування за ч.2 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та ч.2 ст. 355 «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» Кримінального кодексу України. Крім цього, двоє з фігурантів обвинувачуються у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості — ч. 2 ст. 122 ККУ.

Матеріали справи скеровано до суду.

Краматорське районне управління

поліції Донецької області