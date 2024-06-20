Поліція столиці розслідує кримінальне провадження за фактом поширення «совкової» символіки у навчальному закладі

23-річний місцевий мешканець розвісив близько 20 прапорців та іншої символіки радянських часів на паркані одного з навчальних закладів Дарницького району. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Співробітники поліції Києва під час моніторингу соціальних мереж виявили відеоролик, на якому група підлітків збирають з паркану гімназії у Дарницькому районі радянські прапорці та вимпели. На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та кримінальної поліції.

Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які раніше залишили невідомі. Під час розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції оперативно встановили підозрюваного, який причетний до розповсюдження забороненої символіки. Ним виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Наразі поліцейські проводять із ним першочергові слідчі дії.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва