Поліція Сум просить допомоги у встановленні місцезнаходження крадіїв, які травмували поліцейського

Двоє чоловіків, не виконавши законної вимоги поліцейського, спричинили йому фізичний біль та поїхали у невідомому напрямку. Наразі їх місцеперебування залишається невідомим.

Учора вночі у ході проведення розшукових заходів по затриманню «гарячим слідом» осіб, які вчинили крадіжку каталізаторів з автомобіля Toyota Land Cruser Prado, поліцейський намагався зупинили транспортний засіб, у якому перебували зловмисники. Працівник поліції чітко вказав законну вимогу вийти водію та пасажиру. Однак водій його не послухався та різко зрушив з місця, при цьому наїхавши колесом на ногу співробітника поліції.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертаються до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти у встановленні місцезнаходження Карпенко Андрія Павловича 1994 року народження та Наливайко Сергія Геннадійовича 1986 року народження. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в пошуку вказаних осіб, прохання повідомити до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефонами: (0542) 66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області