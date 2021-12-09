Поліція Сум розшукує двох чоловіків за вчинення злочинів (фото)

Співробітниками Сумського районного управління поліції встановлюється місцезнаходження Володимира Бєлякова та Владислава Неровного, які підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень.

Бєляков Володимир Вікторович 16.06.1982 року народження, мешканець села Постольне Сумського району підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж».

На вигляд чоловіку 40 років, зростом близько 190 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся темне, коротке, із залисинами, ніс великий, брови густі, має бороду та вуса.

Неровний Владислав Володимирович 11.08.1974 року народження, мешканець м. Суми, вул. Дарвіна, 37 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

На вигляд чоловіку 45-50 років, зростом близько 170 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся темне, коротке, із залисинами, ніс великий, очі сірі, має бороду та вуса.

Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням, якщо Ви володієте будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцезнаходження розшукуваних повідомте про це до Сумського районного управління поліції за адресою м. Суми, вул. Першотравнева, 21 або за телефонами (099)-418-96-01 та (050)-407-31-02 чи на лінію 102. Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області