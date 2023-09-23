Поліція Сваляви затримала зловмисника, який підпалив будинок своєї дружини

Ввечері 22 вересня до поліції звернулась 42-річна мешканка села Родниківка Мукачівського району та повідомила про те, що її чоловік підпалив їхній будинок.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група спільно з групою швидкого реагування Відділення поліціії № 2 Мукачівського районного управління поліції. Попередньо встановлено, що 41-річний чоловік, на ґрунті сімейних сварок із дружиною, здійснив підпал двоповерхового будинку.

Внаслідок пожежі на щастя ніхто не постраждав.

Поліцейські швидко розшукали та освідчили палія: чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Окрім цього відомо, що підозрюваний у злочині наразі обвинувачується у вчиненні ще двох злочинів. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами й незаконне зберігання наркотиків. Слідчі поліції вже завершили розслідування у цих справах та скерували їх для судового розгляду.

Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

У поліції кваліфікували такі дії затриманого за ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України, тобто Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області