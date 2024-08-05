Поліція Тячева затримала зловмисника, який пограбував двох місцевих мешканців

Ввечері 2 серпня до поліції Тячева звернувся 35-річний закарпатець. Він повідомив, що у селі Брустури з виду знайомий чоловік наніс йому тілесні ушкодження, пошкодив його авто та пограбував.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Правоохоронці провели оперативні заxоди, оглянули записи з камер відеоспостережень та з’ясували, що до злочину причетний 20 річний житель села Грушово.

Зловмисник спочатку зайшов у місцевий магазин, у приміщенні якого перебували продавчиня та 31-річна власниця. Фігурант, скориставшись моментом, викрав сумку останньої, у якій знаходились 10 тисяч гривень, ключі від автомобіля “Ford” та документи.

Після цього зловмисник вийшов із закладу та пошкодив припаркований біля нього автомобіль марки «Chevrolet», який належить заявнику.

Фігурант наніс чоловікові тілесні ушкодження, викрав із бардачка його транспортного засобу 4 тисячі доларів і майже 70 тисяч гривень та втік у невідомому напрямку.

Поліцейські негайно розпочали пошуки та оперативно розшукали підозрюваного.

Наразі фігуранта затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі поліції вже повідомили закарпатцю про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області