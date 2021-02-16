Поліція Тячівщини спіймала підозрюваного у скоєнні злочинів, який переховувався за межами області

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Тячівського району з’ясували, що чоловік, який перебував у розшуку за вчинення двох злочинів на території їх району, може переховуватися у Київській області.

Кримінальна поліція спрацювала швидко, вони перевірили отриману інформацію, виїхали до міста Обухів та затримали 37-річного зловмисника.

Наразі розслідуються два провадження, у яких фігурує чоловік. Скоєння хуліганства, тобто частина 3 статті 296, та грабежу, тобто частина 2 статті 186 Кримінального кодексу України.

Оскільки довгий час чоловік ухилявся від органів досудового розслідування, суд погодив клопотання слідчого про тримання зловмисника під вартою. Його поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області