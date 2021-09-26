Поліція Тячівщини затримала зловмисника, який вночі вдерся до магазину та викрав гроші

Днями до поліції звернулися власники селищного магазину в Тячівському районі. Вони повідомили, що з каси зникли 30 тисяч гривень.

Співробітники поліції, які прибули за викликом, опрацювали записи з камер відеоспостереження та опитали можливих свідків. Згодом в ході оперативних заходів поліцейські встановили особу ймовірного крадія, а вже за кілька годин зловмисника вдалося затримати.

Відомо, що чоловік уже мав судимість за аналогічний злочин у минулому. Зараз його поміщено до ізолятора тимчасового тримання та найближчим часом буде обрано запобіжний захід.

За цим фактом слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка вчинена з проникненням до приміщення. За такі дії фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області