Поліція Тячівщини затримала зловмисника, який вночі скоїв розбійний напад на працівницю магазину

13 квітня о 3:00 до поліції зателефонувала жителька Тячівщини та повідомила, що у селищі Тересва 10 хвилин тому невідомий чоловік погрожував працівниці її магазину та, застосувавши перцевий балончик, заволодів грошима із каси.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали заявницю та потерпілу і провівши ряд оперативно-розшукових заходів, з’ясували, що до злочину причетний 19-річний мешканець села Грушово.

Встановлено, що тієї ночі зловмисник купував у магазині алкогольні напої. Згодом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він повернувся у магазин, проте вже у саморобній балаклаві та з перцевим балончиком. Погрожуючи його застосуванням фігурант почав вимагати у 39-річної працівниці магазину гроші. Надалі він розпилив балончик в обличчя потерпілій та викрав із каси кошти.

Зловмисника поліцейські оперативно розшукали. Його у порядку статті 208 КПК України помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій вчинений в умовах воєнного стану.

У справі триває досудове розслідування.

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