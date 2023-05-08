Поліція Ужгорода оперативно затримала двох автокрадіїв, які заволоділи автомобілем закарпатця

Співробітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області спільно з Ужгородським районним управлінням поліції за кілька годин розшукали двох фігурантів, які незаконно заволоділи чужою автівкою. Обох підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження

Вчора, 7 травня, на лінію «102» звернувся закарпатець, який повідомив про зникнення свого автомобіля «ВАЗ 2106».

Співробітники Ужгородського районного управління поліції одразу ж виїхали на місце події. Транспортний засіб було знайдено неподалік місця, де попередньо автівку припаркував господар. На транспортному засобі було зафіксовано пошкодження капота та передньої решітки.

Для встановлення всіх обставин події оперативники зокрема переглянули записи з камер спостереження. В результаті з’ясувалося, що незаконно заволоділи автомобілем потерпілого двоє чоловіків.

Співробітники кримінальної поліції Головного управління області та місцевого райуправління швидко встановили їх особи – 34-ох та 35-річний жителі Сумської області. Обох наразі затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відомо, що фігуранти мали намір покататися на чужому авто, після чого покинуло його.

Слідчі кваліфікували їхні дії за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області