Поліція Ужгорода затримала дві групи неповнолітніх, які нападали на перехожих

Поліція Ужгорода припинила злочинну діяльність двох груп неповнолітніх, які нападали на перехожих та силою відбирали від потерпілих цінні речі.

Перший випадок трапився на Православній набережній. Близько 21-ої години на ужгородку напало троє підлітків. Вони намагалися вирвати у потерпілої сумку, проте вона змогла її втримати і не віддати нападникам. Фігуранти забрали гроші, які випали у жінки, та втекли у невідомому напрямку.

Оперативники швидко встановили особи нападників, ними виявилися 12, 13 та 14-річні ужгородці. Найстаршого юнака поліцейські помістили в ізолятор тимчасового тримання, з іншими двома малолітніми хлопцями та їх батьками наразі працюють слідчі та ювенальні поліцейські.

Дії неповнолітніх фігурантів слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. За вчинене їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Вже за кілька годин на вулиці Корзо інші четверо підлітків напали на подружню пару. Оскільки потерпілий не хотів віддавати свій телефон, група неповнолітніх нанесли йому тілесні ушкодження. Зрештою їм вдалося відібрати його телефон та телефон його дружини. Після цього потерпілі одразу подзвонили в поліцію та медикам із найближчого магазину. Під час огляду встановлено, що потерпілому розбили обличчя та повибивали зуби.

Поліція швидко встановила причетних до злочину, ними виявилися двоє 16-річних хлопців та юнаки по 14 та 15 років. Працівники кримінальної поліції Ужгорода спільно зі співробітниками Роти поліції особливого призначення та патрульними поліцейськими затримали усіх причетних до злочину. Забрані насильницьким шляхом телефони у них вилучили та повернуть потерпілим.

Чотирьох неповнолітніх зловмисників у порядку ст.208 КПК України поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі клопотатимуть в суді про тримання підозрюваних на період розслідування під вартою.

Слідство в обох справах триває.

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Поліція Закарпатської області