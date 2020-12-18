Поліція Ужгорода затримала групу «квартирників», які обкрадали помешкання громадян

Впродовж останнього місяця на лінію «102» стали надходити повідомлення про крадіжки з квартир в Ужгороді. Потерпілі повідомляли про те, що в помешканнях невідомі віджимали двері та виносили цінні речі. Один із дзвінків в поліцію взагалі надійшов від особи, яка помітила через відчинені двері однієї з квартир сильний безлад.

Оперативники Ужгорода «відпрацьовували» дану групу зловмисників та затримали їх одразу після вчинення чергової крадіжки.

Крадіями виявилися 39-річний ужгородець, який хоча і проживає останнім часом в обласному центрі, але родом із столиці. Інший – 30-річний житель Тячівського району. Обоє вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

В підозрюваних вилучено частину викраденого майна та найближчим часом буде повернуто потерпілим.

Обох затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі проводять досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється причетність даної групи до раніше вчинених крадіжок на території міста, переважна більшість з яких трапилися на вулиці Минайській. Поліція також встановлює канали збуту незаконно здобутого чоловіками майна.

Поліція Закарпатської області